Piteco, assegnazione nuove azioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Piteco rende noto che, con riferimento aldenominato "Piteco Convertibile 4,50% 2015-2020" (ISIN IT0005119083), nel periodo di esercizio che va dal 31 luglio 2015 al 24 luglio 2020 inclusi, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione nel mese di maggio 2019 sono state(ISIN IT0004997984) aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.Ad oggi risultanoper unAi sensi del Regolamento "Piteco Convertibile 4,50% 2015-2020", per ogni Obbligazione Convertibile di cui si chiede la conversione spettano 1.000 azioni di compendio per via del Rapporto di Conversione.sarannodegli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli S.p.A,