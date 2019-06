Piteco annuncia partnership fra controllata Juniper Payments e ViViPAY

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annuncia laper la diffusione di unaper il trasferimento elettronico di denaro dedicata alle Independent Banks e Credit Unions americane.La nuova app ha l'obiettivo die fornitori di servizi finanziari, evitando loro di dover sviluppare piattaforme tecnologiche proprietarie per poter competere con le attuali majors nel settore creditizio, usufruendo dei contenuti innovati e delle tariffe competitive offerte dalla nuova soluzione.Secondo Orbis Research,è previsto che negli USA ilon line registrerà une in termini di ricavi, da 786.500 milioni di dollari del 2017 raggiungerà 1.455.200 milioni di dollari entro il 2023.ViViPAY (società controllata da ViVi Holdings) fornisce servizi bancari accessori, pagamenti online, trasferimenti di denaro, pagamenti di bollette e depositi di denaro, il tutto senza richiedere la titolarità di uno specifico conto corrente. Juniper Payments LLC è leader in USA con soluzioni proprietarie nel settore digital payments e clearing house.Ilfa molto bene oggi dopo l'annuncio della partnership ein avvio di negoziazioni.