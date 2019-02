Pirelli e Saipem nella Gold Class della classifica di sostenibilità RobecoSam

Pirelli e Saipem premiate per la sostenibilità.



Pirelli si è aggiudicata l'oro anche quest'anno nell'ambito del Sustainability Yearbook 2019 di RobecoSam, la società di gestione patrimoniale olandese che opera esclusivamente nell'universo degli investimenti sostenibili.



Pirelli, si legge in una nota, è stata l'unica del settore 'Auto Components', a livello mondiale, ad aver ottenuto il riconoscimento Gold Class distinction. Il riconoscimento fa seguito alla leadership mondiale per il settore Automobiles & Components già ottenuta da Pirelli nel 2018 in base alla revisione degli indici condotta da RobecoSAM e S&P Dow Jones con un punteggio complessivo di 81 punti contro la media di settore



Anche Saipem si è aggiudica l'oro pure quest'anno per la sostenibilità. La compagnia ingegneristica italiana infatti ha ottenuto il riconoscimento Gold Class distinction nella classifica che viene annualmente stilata da RobecoSam.



Il report Corporate Sustainability Assessment ha contato anche lo scorso anno una massiccia presenza con 2.686 aziende valutate provenienti da 60 Paesi e 166.222 documenti presi in considerazione e 2.435.268 dati raccolti. Cifre monstre che confermano il grande successo del Sustainability Yearbook 2019.



Saipem è anche l'unica azienda italiana nella categoria "Energy Equipment & Services", mentre in altre categorie settoriali sempre con qualifica Gold Class distinction, oltre a Pirelli ci sono anche Cnh Industrial e Terna. Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio, 18:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA