Pirelli rivede l'utile nel primo semestre. Ricavi +41%

1 Minuto di Lettura

Giovedì 5 Agosto 2021, 19:15







(Teleborsa) - Pirelli chiude il primo semestre con un utile netto pari a 131,6 milioni di euro (rispetto a una perdita di 101,7 milioni di euro nel primo semestre 2020).



I ricavi sono stati pari a 2.564,8 milioni di euro, con una crescita del 41,2% rispetto al primo semestre 2020 grazie al citato andamento della domanda. La crescita organica dei ricavi è stata pari a +45,3% (-4,1% l'impatto cambi e iperinflazione Argentina). L'High Value ha raggiunto il 71,9% del fatturato di gruppo (+1,1 punti percentuali rispetto al primo semestre 2020).



L'andamento dei volumi nel primo semestre (+42,3%) riflette il recupero della domanda, dai minimi toccati nel secondo trimestre 2020, e il guadagno di quota di mercato sia sull'High Value sia sullo Standard (crescita dei volumi rispettivamente +46,3%, +38,3%).



L'Ebit adjusted nel primo semestre 2021 è stato pari a 377,4 milioni di euro (66,7 milioni nel primo semestre 2020), con un margine Ebit adjusted in miglioramento al 14,7%



Il flusso di cassa netto migliora rispetto al primo semestre 2020 di 197,2 milioni di euro ed è pari a -560,3 milioni di euro (-757,5 milioni di euro nel primo semestre 2020. La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2021 è pari a -3.818,7 milioni di euro (-3.258,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020, -3.911,9 milioni al 31 marzo 2021 e -4.264,7 milioni di euro al 30 giugno 2020)



Alla luce dello scenario di mercato e dei risultati conseguiti nel semestre, l'azienda rivede al rialzo i target 2021 come segue: ricavi compresi tra 5-5,1 miliardi di euro da 4,7-4,8 miliardi, volumi in crescita del 14-15% da 11-13%. Miglioramento del price mix e dell'impatto cambi.



(Foto: © vladimir razgulyaev / Dreamstime)