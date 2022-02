Pirelli, risultati 2021 superiori a target. Prevede 2022 in crescita, ma volatile

(Teleborsa) - Pirelli, produttore di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso il 2021 con ricavi pari a 5.331,5 milioni di euro, in crescita del 23,9% rispetto al 2020 (+24,8% la variazione organica escludendo l'effetto cambi) e superiori al target di 5,1-5,15 miliardi di euro. L'EBIT adjusted è stato di 815,8 milioni di euro, in rialzo del 62,8% sul 2020, grazie al miglioramento del price/mix e alle efficienze che hanno più che compensato l'impatto dello scenario esterno (materie prime, cambi ed inflazione). Il margine EBIT adjusted si è assestato al 15,3% (rispetto a un target di 15%-15,5%). Il risultato netto è di 321,6 milioni di euro, contro i 42,7 milioni di euro del 2020.

Il flusso di cassa netto ante dividendi è stato di +431,2 milioni di euro (+248,8 milioni nel 2020) superiore al target di 390-410 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta si è assestata a -2.907,1 milioni di euro (-3.258,4 milioni di euro a fine 2020), contro un target per un valore inferiore ai 3 miliardi di euro. Il rapporto debito /EBITDA adjusted è pari a 2,4x (2,6x il target). Le spese in Ricerca & Sviluppo sono state di 240,4 milioni di euro nel 2021 (4,5% dei ricavi totali), di cui 225,1 milioni destinati alle attività High Value (6% dei ricavi del segmento).

Pirelli prevede un 2022 caratterizzato "da una crescita economica sostenuta, seppure in uno scenario che presenta elementi di volatilità legati all'andamento della pandemia Covid-19, alle pressioni inflative e alle conseguenti possibili strette monetarie, nonché all'inasprirsi delle tensioni geopolitiche". Prevede: ricavi stimati tra 5,6 e 5,7 miliardi di euro, con volumi attesi tra +1,5% e +2,5% trainati dall'High Value (+6% e +7%). price/mix in crescita tra +5,5% e +6,5%, EBIT Margin Adjusted atteso tra 16% e 16,5%, generazione di cassa netta ante dividendi attesa tra 450 e 480 milioni di euro, investimenti pari a 390 milioni di euro (7% dei ricavi), posizione finanziaria netta pari 2,6 miliardi di euro.

Nell'ambito della strategia di rifinanziamento della società, il consiglio di amministrazione ha approvato un nuovo programma EMTN (Euro Medium Term Note) per l'emissione di prestiti obbligazionari senior unsecured non convertibili per un controvalore massimo di 2 miliardi di euro in sostituzione del precedente programma EMTN da 2 miliardi di euro, approvato in data 21 dicembre 2017. In linea con quanto già annunciato al mercato, il bilancio al 31 dicembre 2021 e la relativa proposta di distribuzione del dividendo saranno esaminati dal CdA programmato in data 17 marzo 2022.