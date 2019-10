Pirelli, ricavi in crescita nei nove mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La società produttrice di pneumatici ha realizzatorispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 6,7% nel terzo trimestre. I ricavi High Value salgono del 7,5% a 2.719,9 milioni di euro grazie al rafforzamento in tutte le aree geografiche. Incidenza sul fatturato in aumento al 67,4% dal 64,5% al 30 settembre 2018.(700,1 milioni di euro al 30 settembre 2018), con un margine Ebit Adjusted pari al 17,0% (17,8% al 30 settembre 2018) anche per maggiori costi di insaturazione della capacità Standard legati a una minore produzione per ridurre le scorte.(378,1 milioni di euro al 30 settembre 2018).Infine, la Posizione Finanziaria Netta escluso impatto IFRS 16 è negativa per 4.002,3 milioni di euro (-4.480,2 milioni di euro includendo l'impatto IFRS 16 pari a 477,9 milioni di euro) rispetto ai 3.180,1 milioni di euro al 31 dicembre 2018 per la consueta stagionalità del capitale circolante e il pagamento di dividendi per 177 milioni di euro.pari ad almeno 5,3 miliardi di euro, in crescita di circa il 2,5% (fra +1,5% e +2,5% la precedente indicazione) e unfra il >17% ed il 17,5% (fra 18% e il 19% la precedente indicazione).