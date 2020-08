Pirelli presenta le due e-bike Nomades e Montagel per la mobilità sostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A suggellare il rientro dinel ciclismo nel 2017 arrivano legommate Pirelli, che faranno parte del nuovo servizio di mobilità sostenibile CYCL-e around.Oggi, l'azienda ha presenta due, la urbane la gravel, sviluppate in collaborazione con il brand, uno dei player emergenti nella mobilità elettrica, con sede nel Principato di Monaco. Le due e-bike saranno disponibili ache aderiscono al servizio oppureCon CYCL-e around, Pirelli promuove uno stile di mobilità sostenibile e attivo, che valorizza l'uso della bici elettrica nei contesti dove tale mezzo si esprime al meglio, come negli spostamenti urbani o in vacanza. CYCL-e around offre il servizio di noleggio e-bike per hotel di alto livello e per tutte quelle aziende che vogliano mettere a disposizione di dipendenti e visitatori un mezzo pratico e sostenibile.Per la stagione estiva, Pirelli CYCL-e around è attiva incon il tour Natura e Benessere nel parco di Portofino, ma anche in altre regioni, con noleggi di e-bike in. Le attività di Pirelli CYCL-e around non si fermeranno con la fine della stagione estiva, ma proseguiranno nel corso dei prossimi mesi con alcune novità: a