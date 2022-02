Pirelli perfeziona signing linea bancaria ESG da 1,6 miliardi

Martedì 22 Febbraio 2022, 08:30







(Teleborsa) - Pirelli ha perfezionato il signing di una linea bancaria multicurrency a 5 anni da 1,6 miliardi di euro con un pool di primarie banche nazionali e internazionali.



La nuova linea, parametrata a obiettivi ESG del gruppo, consentirà principalmente di: rimborsare debito in scadenza nel giugno 2022 (circa 950 milioni di euro al 31 dicembre 2021) utilizzando per 600 milioni di euro la nuova linea e per la parte restante la liquidità della società; sostituire 700 milioni di euro di una linea disponibile e non utilizzata in scadenza nel giugno 2022 con 1 miliardo di euro della nuova linea, aumentando quindi la flessibilità finanziaria di 300 milioni di euro.



L'operazione, conclusa a condizioni migliorative - in linea con quanto previsto nei piani della società - rispetto a quelle delle linee che saranno sostituite, permette di ottimizzare il profilo del debito allungandone le scadenze.







(Foto: © vladimir razgulyaev / Dreamstime)