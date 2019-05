Pirelli investe in Brasile: 120 milioni nel periodo 2019-2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pirelli conferma la propria presenza strategica in Brasile attraverso una riorganizzazione della struttura produttiva, che permetterà di accelerare la focalizzazione sui prodotti High Valuee didei propri siti manifatturieri nel Paese, "".È previsto unper l'ammodernamento e la riconversione degli impianti produttivi da Standardad High Valueed il continuo miglioramento del mix e della qualità delle fabbriche di Campinas (San Paolo) e Feira de Santana (Bahia). Questi investimenti. Tale riassetto rende la presenza di Pirelli in Brasile "più solida e più competitiva"., in particolare, il potenziamento della fabbrica di Campinas, oggi attiva nella sola produzione di pneumatici Car, attraverso il trasferimento della produzione di pneumatici Moto dallo stabilimento di Gravataí (Rio Grande do Sul), che si completerà entro la metà del 2021. Questa riorganizzazione permetterà la creazione di un polo industriale a servizio dei mercati dell'America Latina, che si dedicherà alla produzione di pneumatici Car, Moto e Motorsport,con una focalizzazione crescente sull'High Value. Tale operazione permetterà di, anche grazie alla favorevole posizione dello stabilimento di Campinas, più vicino agli impianti produttivi dei produttori di auto e moto, e il cui potenziamento permetterà l'. Le risorse relative alla riorganizzazione derivano principalmente dalla sottoscrizione dell'accordo fiscale sul Patent Box avvenuta in ottobre 2018, che, come allora anticipato, sono state destinate all'ulteriore focalizzazione sul segmento High Value e a una più rapida riduzione del segmento standard.Contestualmente, con l'obiettivo di, verranno intraprese tutte le azioni di mitigazione per ridurre gli impatti sociali nello stabilimento di Gravataí, che vede oggi occupate circa 900 persone.In particolare, come primo passo di questo percorso e considerata la conferma ricevuta da parte di Prometeon Tyre Group Brasil della propria presenza industriale a Gravataí, "Pirelli e Prometeon Tyre Group valuteranno reciprocamente azioni volte a mitigare gli effetti occupazionali, compatibilmente con le condizioni locali di mercato e di competitività dei rispettivi business".