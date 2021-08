Pirelli ingrana la marcia in Borsa dopo i risultati

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Brilla Pirelli in Borsa, attestandosi quasi in vetta al paniere del FTSE MIB, con un aumento del 3,62%. A sostenere i corsi contribuiscono i risultati del semestre annunciati ieri sera, che evidenziano un ritorno all'utile per 131,6 milioni ed una crescita dei ricavi superiore al 41%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend del gruppo attivo nella produzione di pneumatici evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pirelli rispetto all'indice.



L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda milanese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5,346 Euro. Primo supporto visto a 5,188. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,11.