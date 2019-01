Pirelli in rosso dopo warning Continental

(Teleborsa) - Negativo a Piazza Affari il titolo Pirelli, che presenta una flessione dell'1,68% dopo l'allarme utili lanciato dalla rivale Continental. In particolare per l'anno fiscale 2019 il produttore di pneumatici tedesco prevede un calo della profittabilità, con vendite comprese nel range 45-47 miliardi di euro e un ebit margin adjusted all'8-9 per cento.



"Le condizioni di mercato sempre più volatili e i profondi cambiamenti tecnologici nel settore automobilistico rendono sempre più difficile prevedere con precisione lo sviluppo del business nell'arco di un anno", si legge nel comunicato.



Continental diffonderà i dati preliminari del 2018 l'outlook completo per il 2019, il prossimo 7 marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA