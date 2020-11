© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Protagonista Pirelli, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,43%, collocandosi in vetta al principale paniere milanese.A fare da assist al titolo contribuisce la promozione arrivata dagli analisti di Intesa Sanpaolo che hanno alzato la raccomandazione da "add" a "buy" con un target price salito a 5,4 euro per azione dal 4.5 precedente.A livello comparativo su base settimanale, il trend del gruppo attivo nella produzione di pneumatici evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pirelli rispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda milanese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,583 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,333. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,833.