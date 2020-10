Pirelli in pole nel FTSE MIB grazie ad un broker

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Pirelli, che tratta in rialzo del 5,04%.



Il titolo beneficia della promozione giunta dagli analisti di ManiFirst Bank di alzare la raccomandazione da "hold" a "buy". Il target price è stato fissato a 4,45 euro che si confronta con i 4,01 euro delle attuali quotazioni.





Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al gruppo attivo nella produzione di pneumatici rispetto all'indice di riferimento.



Allo stato attuale lo scenario di breve di Pirelli rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,096 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,928. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,264.



