Pirelli, impatto Covid-19 su risultati primo trimestre

(Teleborsa) - Pirelli ha chiuso il primo trimestre conpari a 1.051,6 milioni di euro, in calo del 20% rispetto al 31 marzo 2019 (-18,5% la variazione organica) per il forte calo della domanda.L'Ebit adjusted si attesta a 141,1 milioni di euro con un margine al 13,4% (16,7% nel primo trimestre 2019), con impatto limitato da efficienze e taglio costi.L'totale di 38,5 milioni di euro si confronta con i 101,4 milioni di euro nel primo trimestre 2019.Laè passiva per 4.260,7 milioni di euro rispetto a 3.507,2 milioni di euro del 31 dicembre 2019 e a 4.387,3 milioni di euro al 31 marzo 2019.Nel primo trimestre 2020 - spiega la società con una nota - anche il settore tyre ha "a livello globale e delle misure di lockdown a questa collegate, con un generale deterioramento delle condizioni economiche, un calo dei consumi e della produzione".Confermati i target 2020 comunicati al mercato il 3 aprile