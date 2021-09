Pirelli, il CFO Francesco Tanzi lascerà l'azienda il 31 dicembre

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Pirelli - produttore di pneumatici quotato sull'MTA di Borsa Italiana - ha reso noto che il Chief Financial Officer (CFO) Francesco

Tanzi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla società con effetto dal 31 dicembre 2021 "per intraprendere una nuova esperienza professionale".



ll vice presidente esecutivo e amministratore delegato, Marco Tronchetti Provera proporrà al consiglio di amministrazione già in programma il prossimo 11 novembre la nomina del nuovo Dirigente Preposto in conformità alla normativa vigente.



"Pirelli ringrazia il dottor Tanzi per il contributo dato all'azienda nei molti anni di collaborazione", si legge in una nota. Il CFO uscente non è titolare di azioni ordinarie della società.