Pirelli, crescono i ricavi nei primi nove mesi dell'anno

(Teleborsa) -mostrando ricavi in aumento e confermando i target previsionali per l'intero esercizio.Il marchio produttore di pneumatici registra uncon una, mentrecon un forte aumento del 90,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (198,9 milioni).Cresce anchecon un aumento del 7,5% con un margine sui ricavi nei nove mesi in aumento al 18,7%.con una progressione del 9,3% sullo stesso periodo del 2017. Posizione finanziaria netta pari a 4.038,3 milioni di euro. Sulle prospettive, confermati i target di profittabilità con un Ebit Adjusted ante costi di start up superiore a 1 miliardo di euro ed Ebit adjusted pari a circa 1 miliardo di euro.Ieri 14 novembre, in attesa dei risultati,Stamattina il titolo inizialmente aveva reagito bene in Borsa, ma ha successivamente ripiegato in rosso in linea con il trend di mercato (Ftse Mib -0,5%).