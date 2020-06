Pirelli, test Covid volontario a oltre 3mila dipendenti in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pirelli, in collaborazione con l’Ospedale San Raffaele e con il supporto dell’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco, offrirà a partire dalla prossima settimana ai circa 3.100 dipendenti del gruppo in Italia, la possibilità di sottoporsi a uno screening sierologico per il Covid-19 al fine di rafforzare ulteriormente la ripresa in sicurezza delle attività dopo il lockdown.Pirelli, si legge in un comunicato, metterà a disposizione il test rapido tramite una puntura sul polpastrello e, qualora l’esito richiedesse un approfondimento, contestualmente saranno realizzati anche esami venosi e tamponi. Lo screening sierologico sarà effettuato nella massima sicurezza all’interno degli spazi aziendali con il supporto di personale sanitario qualificato.Il progetto, la cui adesione da parte dei dipendenti è su base volontaria, si inserisce nell’ambito delle misure messe in atto da Pirelli per la ripartenza delle attività ed è volto a tutelare la sicurezza di tutti i dipendenti, obiettivo prioritario dell’azienda.