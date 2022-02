Pirelli confermata "S&P Global Gold Class" di sostenibilità

(Teleborsa) - Pirelli si è aggiudicata anche quest'anno la medaglia d'oro, con la conferma nella categoria "Gold Class", nell'ambito del Sustainability Yearbook 2022 pubblicato da S&P Global che ha esaminato il profilo di sostenibilità di oltre 7.500 aziende.

Pirelli ha ottenuto il riconoscimento "S&P Global Gold Class" nella classifica che viene realizzata annualmente sulla base dei risultati del Corporate Sustainabilty Assessment per gli indici Dow Jones Sustainability di S&P Global. Nel 2021, come noto, Pirelli è stata confermata eccellenza nel settore Automobiles & Components all'interno degli indici Dow Jones Sustainability World e Europe con un punteggio di 77 punti contro la media di settore pari a 31.

"Siamo orgogliosi di essere stati riconfermati Gold Class del Sustainability Yearbook 2022, anno che coincide con i 150 anni di Pirelli. Tale riconoscimento è il risultato dell'impegno di tutte le persone dell'azienda nel perseguire un modello di business che punta a una strategia di crescita sostenibile e di lungo termine, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli Stakeholder", ha dichiarato Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Pirelli.

(Foto: © vladimir razgulyaev / Dreamstime)