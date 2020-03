Pirelli conferma piena operatività stabilimenti nonostante Coronavirus

(Teleborsa) - Pirelli fa un aggiornamento della situazione a causa dell'emergenza Coronavirus e conferma di essersi attivata per dare continuità a tutte le attività di business, che quindi rimangono garantite.



Non ci sono impatti sulle attività produttive. Oggi il peso del mercato italiano sul fatturato complessivo di Pirelli è pari al 5,8% e la produzione pneumatici Car al 7,5% di quella complessiva del Gruppo.



I 3.247 dipendenti in Italia sono al lavoro negli stabilimenti di Settimo Torinese e di Bollate.



I trasporti su gomma sono consentiti da e per le zone a "contenimento rafforzato" e quindi non sono previsti dalle prescrizioni emesse impatti significativi legati al trasporto delle merci.



