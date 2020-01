Pirelli & C, controllante ChemChina pianifica riorganizzazione con Sinochem

(Teleborsa) - Pirelli & C ha confermato che la controllante ChemChina - China National Chemical Corporation sta pianificando una riorganizzazione strategica con Sinochem Group.



La riorganizzazione non dovrebbe coinvolgere direttamente Pirelli, attiva nel business delle gomme, mentre in base ad indiscrezioni di mercato, le due holding cinesi starebbero riorganizzando le loro attività nel settore agricolo e chimico, versor la creazione di un "gigante" cinese nel settore della chimica. La riorganizzazione quindi dovrebbe coinvolgere la svizzera Syngenta che è stata acquisita nel 2016 da ChemChina.



