Pirelli, assemblea approva bilancio e nomina CdA

(Teleborsa) - L'si è riunita oggi, in sede ordinaria e straordinaria, alla presenza del rappresentante designato dagli azionisti per l'emergenza Covid-19, portatore di deleghe per l'81,7% del capitale avente diritto di voto.In sede ordinaria l'Assemblea ha approvato, con oltre il 99% del capitale rappresentato in assemblea, il, chiuso con un utile netto della Capogruppo di 273,2 milioni di euro, che ha deliberato di riportare interamente a nuovo.L'Assemblea ha quindiper gli esercizi 2020-2021-2022 ildeterminando in, di cui 9 indipendenti. Il compenso annuo lordo dell'intero Consiglio è stato fissato in massimi 2 milioni di euro, da ripartire tra i componenti il CdA.Sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati amministratori:Yang Xingqiang, Bai Xinping, Wei Yintao , Domenico De Sole, Giovanni Tronchetti Provera, Zhang Haitao, Fan Xiaohua, Marisa Pappalardo, Tao Haisu e Carlo Secchi, tutti tratti dalla lista di maggioranza, Giovanni Lo Storto e Paola Boromei, tratti dalla lista di minoranza.