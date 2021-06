Pirelli, assemblea approva bilancio 2020 e dividendo da 0,08 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Pirelli & C., società tra i principali produttori mondiali di pneumatici e quotata all'MTA di Borsa Italiana, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2020, chiuso con un utile netto della capogruppo di 44 milioni di euro, deliberando la distribuzione di un dividendo, anche mediante prelievo di parte degli utili accantonati in precedenti esercizi, di 0,08 euro per azione ordinaria pari a un monte dividendi di 80 milioni di euro.

I soci hanno anche confermato in 15 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e - su proposta del CdA - nominato Giorgio Luca Bruno quale nuovo consigliere di amministrazione. Il suo mandato scadrà unitamente ai restanti componenti del consiglio di amministrazione in carica con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. Via libera alla politica sulla remunerazione relativa al 2021, alla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 e all'adozione del Piano di incentivazione monetario triennale 2021-2023 per il management del gruppo.

Al termine dell'assemblea, si è riunito il consiglio di amministrazione di Pirelli che, in linea con quanto anticipato al mercato, ha nominato Giorgio Luca Bruno Deputy-CEO. Al neo nominato Deputy-CEO sono stati attribuiti i poteri per la gestione operativa di Pirelli, da esercitarsi in forma vicaria. L'assetto macro organizzativo della società prevede che Giorgio Luca Bruno riporti direttamente al Vice Presidente Esecutivo e CEO, Marco Tronchetti Provera, con il conseguente superamento della Direzione Generale co-CEO, la cui responsabilità era stata affidata ad interim al VP e CEO a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con Papadimitriou.