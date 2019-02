Pirelli, accelera l'utile nel 2018. Dividendo di 0,177 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Risultati sorprendenti per Pirelli nel 2018, con un utile più che raddoppiato rispetto all'anno precedente.(circa 5,2 miliardi il target 2018), con una crescita organica del 3,7% rispetto al 2017 grazie al positivo andamento del segmento High Value., in miglioramento di 858,2 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2018 (per effetto della consueta stagionalità del working capital) e di 38,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017., pari a un monte dividendi di 177 milioni di euro, con un payout del 40% del risultato netto consolidato.