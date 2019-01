PIR, il Governo accelera. Decreto entro febbraio

(Teleborsa) - I tecnici del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Finanze sono al lavoro per approfondire il tema del decreto attuativo sui nuovi PIR, i piani individuali di risparmio.



Entro febbraio, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, saranno pienamente operativi. Lo precisa in una nota lo stesso MISE ricordando che "la novità introdotta è legata al fatto che le agevolazioni fiscali sono collegate a una quota d'investimenti dedicati a start-up e PMI innovative".



L'obiettivo del Governo - conclude il Ministero - è "incrementare la quota parte dell'investimento a sostegno dell'economia reale".



I PIR sono piani individuali di risparmio, istituiti nel 2017, per piccoli investitori e nascono principalmente per convogliare risorse economiche verso le piccole e medie imprese italiane. © RIPRODUZIONE RISERVATA