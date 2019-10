Piquadro, vendite in crescita nel semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In aumento il fatturato consolidato registrato dal Gruppo Piquadro nei primi sei mesi dell'esercizio chiuso al 30 Settembre 2019.rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente chiuso a 66,58 milioni di Euro. L'aumento dei ricavi è stato determinato dal consolidamento integrale dei sei mesi delle vendite della(contro quattro mesi relativo al semestre chiuso al 30 settembre 2018) nonché dall'incremento del 10,2% delle vendite a marchio The Bridge e del 3,0% delle vendite a marchio Piquadro.; tale incremento è stato determinato dalla crescita delle vendite sia nel canale Wholesale che nel canale DOS. Nel primo, che rappresenta il 61,7% delle vendite a marchio Piquadro, l'aumento è stato pari a circa l'1,5% mentre nel secondo, che include il sito e-commerce della Piquadro in crescita del 40,1%, la crescita è stata del 5,6% portando il canale al 38,3% delle vendite a marchio Piquadro.. Tale incremento è stato determinato dalla crescita dei brand Piquadro e The Bridge oltre che dall'introduzione di Lancel nel perimetro di consolidamento del Gruppo Piquadro da giugno 2018.Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato un fatturato di 34,9 milioni di Euro, pari al 44,9% delle vendite consolidate (38,8% delle vendite consolidate al 30 settembre 2018), in aumento del 35,4%rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2018/2019.Non festeggia, per il momento, il titolo Piquadro a Piazza Affari: -0,49%.