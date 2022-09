Piquadro, informativa settimanale su azioni proprie

Lunedì 19 Settembre 2022, 12:30







(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, Piquadro ha reso noto di aver acquistato, tra il 12 e il 16 settembre 2022, complessivamente 3.397 azioni proprie al prezzo medio di 1,8511 euro, per un controvalore pari a 6.288,05 euro, nell'ambito dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti in data 25 luglio 2022.



A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 16 settembre il produttore italiano di pelletteria detiene 1.669.841 azioni proprie pari al 3,3397% del capitale sociale.











(Foto: © Lorenzo Daloiso / Shutterstock)