Piquadro, fatturato sale a 32 milioni di euro nel Q1 esercizio 2022/2023

(Teleborsa) - Piquadro, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha registrato un fatturato consolidato pari a 32 milioni di euro nei primi tre mesi dell'esercizio 2022/2023, chiusi al 30 giugno 2022, in aumento del 47,2% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente. Dal punto di vista geografico, il gruppo ha registrato un fatturato di circa 12,4 milioni di euro nel mercato italiano, pari al 38,7% del fatturato totale e in incremento del 38,3%. Nel mercato europeo ha registrato un fatturato di circa 18,9 milioni di euro, pari al 58,9% delle vendite consolidate e in crescita del 59,7%.

"I risultati del primo trimestre sono decisamente positivi - afferma Marco Palmieri, presidente e amministratore delegato - Tutti e tre i marchi del gruppo registrano incrementi ben superiori alle aspettative a cominciare dal +55,1% della Maison Lancel che, sebbene raffrontato al periodo dello scorso anno con parziali chiusure per Covid, attesta la vivacità della ripresa, il gradimento per la proposta stilistica e, in generale, la validità delle strategie attuate".

"La crescita di fatturato ha interessato tutti i canali, in particolare DOS e wholesale a testimonianza della rinnovata voglia di tornare a fare acquisti in negozio - ha aggiunto - Pur nell'incertezza della situazione economica generale, guardiamo quindi con fiducia ai prossimi mesi e continuiamo ad investire per valorizzare le distinte e definite identità che rendono i tre marchi assolutamente unici".

Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nei primi tre mesi risultano pari a circa 11,8 milioni di euro, in incremento del 36,4%. Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi risultano pari a circa 5,6 milioni di euro, in aumento del 52,3%. I ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lancel risultano pari a circa 14,6 milioni di euro, in incremento del 55,1%.

