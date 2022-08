Piquadro, fatturato in forte crescita nel primo trimestre

Giovedì 4 Agosto 2022, 13:00







(Teleborsa) - Piquadro chiude il primo trimestre dell'anno con un fatturato consolidato di 32 milioni di Euro, in aumento del 47,2% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente Nello specifico, il marchio Piquadro ha realizzato ricavi per circa 11,8 milioni di Euro (+36,4%) ed il marchio The Bridge ha riportato ricavi pari a circa 5,6 milioni di Euro (+52,3%).



Tutti i canali di vendita sono risultati in crescita: il canale wholesale ha registrato un incremento del 23,1%, il canale DOS una crescita del 59,7% ed il canale e-commerce un incremento dello 21%.



Posizione finanziaria netta adjusted positiva e pari a circa 15,1 milioni di Euro (in incremento di 10,4 milioni di Euro rispetto alla posizione finanziaria netta adjusted positiva e pari a 4,7 milioni di Euro registrata al 30 giugno 2021).