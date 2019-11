Piquadro, fatturato a quota 77 milioni in crescita di oltre il 16%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati positivi per Piquadro che ha chiuso il primo semestre con un fatturato pari a 77,86 milioni di euro, in crescita del 16,9% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 66,60 milioni. L'aumento dei ricavi è stato determinato dal consolidamento integrale dei sei mesi delle vendite della Maison Lancel nonché dall’incremento di circa il 10% delle vendite a marchio The Bridge e del 3,0% delle vendite a marchio Piquadro. L'ebitda ammonta a 8,24 milioni, l'ebitda adjustedè di 0,99 milioni di euro (in miglioramento di 1,2 milioni) mentre il risultato netto consolidato è pari a 3 milioni.Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nei primi sei mesi risultano pari a 38,3 milioni in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda il marchio The Bridge, invece, i ricavi registrati nei primi sei mesi dell’esercizio risultano pari a 14,28 milioni di euro in crescita di circa il 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lancel nei primi sei mesi dell’esercizio risultano pari a 25,28 milioni e contribuiscono alla crescita del fatturato del gruppo per circa il 13%.Dal punto di vista geografico il fatturato registrato dal gruppo Piquadro nel mercato italiano è pari al 52,4% del fatturato totale in aumento del 6,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2018/2019. Nel mercato europeo il gruppo ha registrato un fatturato di 34,96 milioni, pari al 44,9% delle vendite consolidate, in aumento del 35,2%. Nell’area geografica extra europea il gruppo ha registrato, invece, un fatturato di 2,06 milioni pari al 2,7% delle vendite consolidate (3,4% delle vendite consolidate al 30 settembre 2018) con una diminuzione relativa di circa 200 migliaia di euro.