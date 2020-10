Piquadro, fatturato in calo nei primi sei mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilconsolidato registrato dal Gruppo Piquadro nei primi sei mesi dell'esercizio chiuso il 30 settembre 2020 è pari a 48,5 milioni di Euro,rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente chiuso a 77,9 milioni di Euro. Nel corso del secondo trimestre dell''esercizio 2020/2021 (luglio-settembre 2020) il fatturato è stato pari a 36,4 milioni di Euro e in diminuzione di circa il 18,3% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente chiuso a 44,5 milioni di Euro.Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato nel, un fatturato di 24,4 milioni di Euro, pari al 50,2% delle vendite consolidate (52,5% delle vendite consolidate al 30 settembre 2019), in diminuzione del 40,3% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2019/2020.Nelil fatturato è di 22,4 milioni di Euro, pari al 46,2% delle vendite consolidate (44,9% delle vendite consolidate al 30 settembre 2019), in diminuzione del 35,8% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2019/2020.Nell'(denominata "Resto del mondo") il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di 1,7 milioni di Euro, pari al 3,6% delle vendite consolidate (2,7% delle vendite consolidate al 30 settembre 2019) con una diminuzione relativa del 15,2% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2019/2020.