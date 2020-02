Piquadro, crescita a doppia cifra ricavi 2019

(Teleborsa) - Piquadro ha chiuso i primi nove mesi dell'esercizio al 31 dicembre 2019 con un fatturato consolidato pari a 121,8 milioni di Euro, in crescita del 13,5% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente.



L'aumento dei ricavi è stato determinato dal consolidamento integrale vendite della Maison Lancel, dall'aumento delle vendite a marchio Piquadro (+3,7%) e dal buon andamento del marchio The Bridge (+9,2%).



Per quanto riguarda il marchio Piquadro, sono andate bene sia le vendite del canale Wholesale (+3%) che il canale DOS (+0,7%) che include il sito e-commerce della Piquadro risultato in crescita del 32,4%.



Posizione finanziaria netta adjusted positiva per circa 9 milioni di euro, rispetto alla posizione finanziaria netta adjusted positiva e pari a 26,9 milioni di euro registrata al 31 dicembre 2018.



