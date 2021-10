Piquadro, crescita a doppia cifra fatturato primo semestre

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 10:30

(Teleborsa) - Il primo semestre dell'esercizio fiscale 2021/22 chiuso al 30 settembre 2021 di Piquadro si è chiuso con un fatturato consolidato pari a 63,7 milioni di euro, in aumento del 31,3% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente chiuso a 48,5 milioni di Euro.

Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nei primi sei mesi dell'esercizio 2021/2022, chiusi il 30 settembre 2021, risultano pari a 28,2 milioni di Euro in aumento del 26,2% rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 settembre 2020. Tutti i canali di vendita sono risultati in incremento rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 settembre 2020; il canale wholesale ha registrato un

incremento del 19,8%, il canale DOS una crescita del 44,5% ed il canale e-commerce un incremento del 9,4%.

Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi registrati nei primi sei mesi dell'esercizio 2021/2022, chiusi il 30 settembre 2021, risultano pari 11,1 milioni di Euro in aumento del 33,8% rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 settembre 2020. Tutti i canali di vendita della The Bridge sono risultati in incremento rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 settembre 2020; il canale wholesale

ha registrato un incremento del 31,8%, il canale DOS una crescita del 49,3% ed il canale ecommerce un incremento del 13,3%.

I ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lancel nei primi sei mesi dell'esercizio 2021/2022, chiusi il 30 settembre 2021, risultano pari a 24,3 milioni di Euro in aumento del 36,4% rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 settembre 2020. Anche per la Maison Lancel tutti i canali di vendita sono risultati in incremento rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 settembre 2020; il canale wholesale ha

registrato un incremento del 64,3%, il canale DOS una crescita del 24,2% ed il canale e-commerce un incremento del 79,7%.

Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato nel mercato italiano, un fatturato di 30,1 milioni di Euro, pari al 47,3% delle vendite consolidate (50,1% delle vendite consolidate al 30 settembre 2020), in incremento del 24% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2020/2021. Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato un fatturato di 31,2 milioni di Euro, pari al 49,0% delle

vendite consolidate (46,2% delle vendite consolidate al 30 settembre 2020), in incremento del 39,2% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2020/2021.

Nell'area geografica extra europea (denominata "Resto del mondo") il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di 2,3 milioni di Euro, pari al 3,6% delle vendite consolidate (3,7% delle vendite consolidate al 30 settembre 2020) con un aumento del 29,6% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2020/2021.

