Piquadro, approvato il bilancio. Nessun dividendo agli azionisti

(Teleborsa) - Approvato dall'assemblea degli azionisti diil. In seguito alla delicata situazione economica, non solo di Piquadro ma a livello internazionale come effetto della grave emergenza sanitaria legata al Covid-19 ancora in corso, e tenuto conto del fatto che ad oggi non è possibile prevedere in quali tempi sarà possibile il ritorno alla normalità, la società ha deciso, in via cautelativa e prudenziale, diL'assemblea ha deciso, inoltre, di ", in una o più tranches, sino al numero massimo consentito dalla legge, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle possedute da società controllate". L'autorizzazione all'acquisto delle azioni è accordata, a far data dalla presente delibera, fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2021.Il prezzo di acquisto delle azioni verrà individuato di volta in volta entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà comunque essere inferiore del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione; il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà essere superiore del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.Ilrelativo all'esercizio 2019/2020 chiuso al 31 marzo 2020, e` pari a