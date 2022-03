Piovan, utile 2021 sale a 27,7 milioni. Focus su integrazione IPEG

(Teleborsa) - Piovan ha chiuso il 2021 con ricavi consolidati pari a 287 milioni di euro, in crescita del 27,5% rispetto al 2020 (+19,8% a parità di perimetro di consolidamento ed escludendo alcune poste non ricorrenti; +27,6% a cambi costanti). L'EBITDA consolidato è pari a 41,2 milioni di euro (14,3% dei ricavi), in aumento del 27,6% rispetto al 2020. Il risultato netto consolidato è pari a 27,7 milioni di euro, in crescita del 58,9% rispetto al 2020 (+31,9% a parità di perimetro di consolidamento ed escludendo alcune poste non ricorrenti). La Posizione Finanziaria Netta consolidata è positiva e pari a 23,7 milioni di euro, in miglioramento di circa 20 milioni rispetto all'esercizio precedente. Proposta di dividendo pari a 0,10 euro per azione.

"I risultati ottenuti nel 2021 confermano una forte crescita dei volumi di vendite in linea con i trend eccellenti dei mesi precedenti e un aumento sostanzioso dell'EBITDA. La forte generazione di cassa del gruppo ha permesso di cogliere le opportunità di crescita esterne, culminate con l'acquisizione del gruppo IPEG - che ci ha permesso di consolidare la nostra posizione di leadership nel settore a livello globale", ha commentato Nicola Piovan, presidente esecutivo della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari.

Il gruppo conferma la sua strategia di crescita attraverso lo sviluppo di prodotti e soluzioni dedicate alla filiera del riciclato, la crescita per acquisizioni e la volontà di incrementare le proprie quote di mercato nel comparto Food & non plastic. Per quel che riguarda l'M&A, "è ragionevole pensare che l'anno 2022 sarà dedicato all'integrazione del gruppo acquisito", per sfruttare a pieno il suo potenziale strategico. Tuttavia, Piovan afferma di guardare con interesse a società con tecnologie/prodotti che possano "allungare la catena del valore offerta dal gruppo e continuerà a valutare in maniera opportunistica potenziali opportunità di acquisizione e di crescita esterna".

(Foto: Nicola Piovan, Presidente Piovan Group)