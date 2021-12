Piovan spicca il volo dopo l'acquisizione in USA. Kepler Cheuvreux positiva

(Teleborsa) - Spicca il volo Piovan, che si attesta a 10,5, con un aumento del 23,53%. Il titolo della società, quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari, è sospesa al rialzo dalle 11.40 dopo aver annunciato un acquisizione strategica negli Stati Uniti. Prima dell'apertura del mercato ha reso noto di aver siglato un accordo per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Sewickley Capital, a sua volta proprietario del 100% di IPEG.

Kepler Cheuvreux scrive che questa acquisizione nell'intervallo 6-7x EV/EBITDA genererà un incremento superiore al 50% dei ricavi, del 40% dell'EBITDA e un elevato utile per azione a doppia cifra. L'indebitamento netto/EBITDA post deal sarà di circa 2x. Sulla base dei risultati pro-forma combinati per i dodici mesi chiusi al 30 settembre 2021, il gruppo combinato avrebbe generato vendite superiori ai 450 milioni di euro e un EBITDA Adjusted di 58 milioni di euro. Ciò rappresenta un incremento del 555 sui ricavi e del 42% sull'EBITDA in confronto a Piovan standalone. Sulla base delle aspettative per il 2022, Kepler Cheuvreux calcola un multiplo EV/EBITDA nell'intervallo 6,7x.