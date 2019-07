Piovan, si dimette il Group Chief Financial Officer

(Teleborsa) - Luca Sabadin, Group Chief Financial Officer, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Investor Relator di Piovan, ha rassegnato oggi le proprie dimissioni con decorrenza dal 1 ottobre 2019.



E' quanto ha comunicato il Gruppo in una nota, sottolineando che è stata già avviata la ricerca di un successore che possa entrare in carica entro tale data e che Luca Sabadin manterrà i propri incarichi e responsabilità fino al prossimo 30 settembre.



Intanto, a Piazza Affari, la Società che si occupa di fornitura di apparecchiature ausiliarie, soluzioni ingegneristiche e servizi per l'industria della plastica registra una flessione dello 0,90%, che rispetto alla vigilia si attesta a 6,62 euro.









