Piovan, Kepler Cheuvreux avvia copertura con hold

(Teleborsa) - Scambia in profit Piovan, che lievita dell'1,15%.A fare da assist alle azioni del produttore di macchine ausiliarie per il trattamento di materie plastiche è l'avvio della copertura sul titolo con giudizio "bold". La neo matricola ha debuttato lo scorso 19 Ottobre sul segmento STAR di Borsa Italiana.L'andamento di Piovan nella settimana, rispetto al FTSE Italia Star, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 8,817 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 8,767. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 8,733.