Piovan Group acquisisce 51% di FEA Process & Technological Plants

(Teleborsa) - Acquisizione importante per la Piovan Group. La Società ha acquisito il 51% del capitale sociale diL'Azienda di Cuneo, specializzata nell'automazione deiper l'industria alimentare, è specializzata nell'installazione e produzione di macchinari per il trasporto di creme."FEA p.t.p. è unaoperante nel settore della produzione dolciaria e del cioccolato – sottolinea Filippo, Amministratore Delegato di– e il suonel trattamento e trasporto di liquidi alimentari complessi completa le competenze già in nostro possesso nel settore del trasporto e dello stoccaggio di polveri alimentari. L'acquisizione di FEA p.t.p. ci mette nelle condizioni di poternel settore alimentare ed aumentare le nostre quote di mercato".