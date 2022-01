Lunedì 31 Gennaio 2022, 17:45







(Teleborsa) - Piovan, in linea con l'accordo firmato in data 13 dicembre 2021, ha perfezionato l'acquisizione di IPEG avvenuta attraverso la fusione per incorporazione di Sewickley Capital, proprietaria del 100% di IPEG, in una società del Delaware di nuova costituzione, interamente controllata da Piovan.