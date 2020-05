Piovan, assemblea approva bilancio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Piovan ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 e ha deliberato didi esercizio della Piovan pari a 14.397.951.Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 che ha chiuso con ricavi consolidati pari a 234,4 milioni (inclusi ricavi non ricorrenti per 714 mila), in calo del 5,4% rispetto a 247,8 milioni nell'esercizio 2018, e un utile di gruppo pari a 19 milioni, in calo del 25,5% rispetto a 25,5 milioni nell'esercizio 2018.I soci hanno inoltre rinnovato il proprio sistema di incentivazione, approvando l'adozione di un nuovo piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2020-2022" e di un nuovo piano per l'erogazione di incentivi monetari denominato "Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2020-2022" (rispettivamente, il "Piano di Performance Shares" e il "Piano di Incentivazione Monetaria"). Il Piano di Performance Shares e il Piano di Incentivazione Monetaria sono stati approvati ad integrale sostituzione dei piani di incentivazione "Piano di Performance Shares 2019-2021" e "Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2019-2021", adottati dall'Assemblea con delibera del 17 aprile 2019 e revocati con effetto a partire dalla data odierna in quanto non più ritenuti dalla Società uno strumento di adeguata incentivazione dei propri beneficiari.