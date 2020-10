Piovan, acquisisce 100% del capitale di Doteco

(Teleborsa) - Piovan Group ha firmato l'accordo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale della società Doteco.



Lo fa sapere con una nota il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, il trasporto e il trattamento di polimeri e polveri plastiche e alimentari.



Fondata nel 1994, Doteco è tra i leader mondiali nelle tecnologie per la dosatura dei film plastici (per packaging alimentari e non) e fibre sintetiche. La società ha chiuso il 2019 con un fatturato consolidato di 19,7 milioni di euro ed un Ebitda consolidato di 3,4 milioni. Doteco opera a livello internazionale e conta, tra i suoi partner, i principali produttori di estrusione a livello globale.