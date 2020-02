Piombino, tavolo al Mise su rilancio sito siderurgico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è svolto oggi, 18 febbraio 2020, alil tavolo sul sito siderurgico JSW Steel Italy di Piombino, presieduto dal Vice Capo Gabinetto Giorgio Sorial, a cui hanno preso parte il Ministero del Lavoro, la Regione Toscana, il Comune di Piombino, l'Autorità portuale del Mar Tirreno settentrionale, l'Agenzia del demanio, l'azienda, il Commissario straordinario ex Lucchini, i sindacati e Invitalia.L'incontro è stato convocato a seguito della. Richiesta che è stata già oggetto in questi giorni di interlocuzioni tra il Ministro Patuanelli, la Sottosegretaria Morani, il Commissario Nardi e l'azienda.Nel corso del tavolo odierno è stato fatto il punto sull'andamento delle attività portate avanti finora da Jindal, relative sia all'occupazione sia al completo riavvio della produzione, che sono sottoposte al monitoraggio del Commissario., così come stabilito nell'ambito dell'accordo di programma dell'area di Piombino, e a continuare il confronto con le istituzioni.Il Mise ha comunicato che. L'obiettivo è quello di individuare soluzioni tecniche sul fronte del costo dell'energia, delle concessioni demaniali, delle opere infrastrutturali e delle bonifiche ambientali, nonché degli strumenti agevolativi a supporto degli investimenti.E' stata già programmata per