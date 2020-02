Pioggia di vendite a Milano e sulle altre borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si allineano alla performance di Wall Street e dei mercati asiatici, scontando i. I mercati si avviano così a chiudere laLieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,37%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 45,36 dollari per barile, in netto calo del 3,67%., che si posiziona a +177 punti base (+15 punti base), mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,16%. A pesare concorrono glie l'ipotesi di richiesta di una maggiore flessibilità a causa dell'vendite a piene mani su Francoforte, che soffre un decremento del 4,27%, pessima performance per Londra, che registra un ribasso del 3,82%, e sessione nera per Parigi, che lascia sul tappeto una perdita del 3,64%., che affonda con una discesa del 3,27%.A Piazza Affari non si salva alcun comparto e restano penalizzati in particolare i settori bancario (-3,96%), telecomunicazioni (-3,89%) e tecnologia (-3,73%).tra i titoli del FTSE MIB la Juventus che segna un +2,15%.Fra i più forti ribassi, invece, si segnala Atlantia, che segna un -5,08%.Unicredit scende del 4,70%.In caduta libera Banco BPM, che affonda del 4,24%.Pesante Buzzi Unicem, che segna una discesa di ben -3,98 punti percentuali.a Milano, Carel Industries ottiene un +1,62%. La peggiore è Maire Tecnimont, che flette del 4,49%.