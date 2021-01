© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in uno scenario europeo nel complesso positivo. Ottime le performance dell'S&P-500 in USA.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,211. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dello 0,76%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 52,76 dollari per barile.Si riduce di poco lo spread, che si porta a +118 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,60%.sale Francoforte, che mostra un rialzo dello 0,36%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,51%, e ben impostata Parigi, che segna un forte rialzo dell'1,00%.Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,10%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 23.869 punti.Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,23%); sulla parità il FTSE Italia Star (+0,11%).In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+3,00%), beni industriali (+1,67%) e viaggi e intrattenimento (+1,57%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-2,71%), telecomunicazioni (-1,09%) e chimico (-0,97%).di Piazza Affari, in evidenza STMicroelectronics, che mostra un forte incremento del 4,07%.Svetta Banco BPM che segna un importante progresso del 3,56%.Vola Tenaris, con una marcata risalita del 3,45%.Brilla Prysmian, con un forte incremento (+3,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -5,89%.Spicca la prestazione negativa di Recordati, che scende dell'1,20%.Italgas scende dell'1,19%.Calo deciso per Terna, che segna un -1,16%.di Milano, ASTM (+3,74%), Falck Renewables (+3,67%), Cattolica Assicurazioni (+3,14%) e Maire Tecnimont (+3,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS, che ottiene -2,17%.Sotto pressione Tod's, con un forte ribasso dell'1,96%.Soffre De' Longhi, che evidenzia una perdita dell'1,84%.Preda dei venditori Piaggio, con un decremento dell'1,55%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,4%; preced. 0,6%)09:00: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 16,6%; preced. 16,26%)11:00: Fiducia economia (atteso 89,5 punti; preced. 92,4 punti)11:00: Fiducia imprese (atteso -7,2 punti; preced. -6,8 punti)11:00: Fiducia consumatori (atteso -15,5 punti; preced. -13,8 punti).