Pioggia di acquisti a Piazza Affari e sulle altre borse europee

(Teleborsa) -alla fine della mattinata, puntando sulleannunciate dalle banche centrali,che ieri ha promesso aiuti illimitati per imprese e famiglie. Ignorato ilolto deludente.L'Euro / Dollaro USA continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,083. Giornata di forti guadagni per l'oro, che segna un rialzo del 3,03%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,70% sull'attesa di un accordo USA-Arabia.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +194 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,58%.sostenuta Francoforte, che vanta un incisivo incremento del 6,21%, in primo piano Londra, che mostra un forte aumento del 4,03%, decolla Parigi, con un importante progresso del 4,42%., che mostra un guadagno del 5,64% sul FTSE MIB.di Milano, troviamo Exor (+17,35%), Nexi (+10,76%), Moncler (+10,66%) e STMicroelectronics (+10,08%).Tra i, Illimity Bank (+14,26%), Mutuionline (+10,43%), IMA (+10,39%) e doValue (+8,94%).Fra i peggiori De' Longhi, che prosegue le contrattazioni a -1,99%, e Sesa, che soffre un calo dello 0,68%.