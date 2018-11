Pininfarina, utile netto 9 mesi vola a 2,7 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pininfarina chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 2,7 milioni, in forte aumento rispetto al risultato di 0,5 milioni nello stesso periodo del 2017 "per effetto del buon andamento operativo".Ilè aumentato del 26% a quota 78 milioni "per il maggior contributo dato dalle attività di stile, prototipia e costruzione piccole serie".Ladel Gruppo al 30 settembre 2018 è positiva per 9,6 milioni anche se in riduzione rispetto al dato del 31 dicembre 2017 (12 milioni) principalmente per la "dinamica del capitale circolante".Per l'intero 2018 Pininfarina si attende che valore della produzione e margini operativi, "siano in miglioramento rispetto ai corrispondenti valori consuntivati nel 2017. La posizione finanziaria netta, positiva, è prevista in diminuzione rispetto al dato del 2017 (in precedenza era prevista in aumento in confronto all'esercizio precedente)".