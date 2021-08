Pininfarina riduce perdita nel primo semestre

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Il primo semestre 2021 si chiude per il gruppo Pininfarina con un valore della produzione di 31,9 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al corrispondente periodo del 2020 (-1,5%). Il Margine operativo lordo – negativo di 5,8 milioni di euro nel 2020 – è risultato positivo di 1,1 milioni di euro nel semestre in esame.



Il miglioramento del margine operativo lordo si è riflesso sul Risultato operativo che al 30 giugno 2021 risulta negativo di 1 milione di euro rispetto alla perdita di 7,4 milioni di euro del 2020. Il risultato netto del primo semestre 2021 risulta negativo per 1,7 milioni di euro e si confronta con una perdita netta del 2020 pari a 8,7 milioni di euro.



La posizione finanziaria netta è positiva per 6,1 milioni di euro rispetto al valore positivo di 2,4 milioni di euro del 31 dicembre 2020, anche il miglioramento di questo indicatore dipende sostanzialmente dagli effetti finanziari dell'aumento di capitale della Capogruppo.



Outlook 2021

Le previsioni per il 2021, in base alle attuali evidenze dei settori di business in cui il gruppo Pininfarina si trova ad operare, indicano un Valore della produzione in linea con quanto consuntivato nel 2020, un risultato operativo e un risultato netto ancora negativi anche se in miglioramento rispetto al dato 2020.