Pininfarina, assemblea approva bilancio, nessun dividendo

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi l'Assemblea di Pininfarina che, in sede ordinaria, sotto la presidenza di Silvio Pietro Angori, ha approvato la Relazione finanziaria annuale 2019 ed esaminato il bilancio Consolidato e approvato la Relazione sulla remunerazione 2019.



L'esercizio 2019 si chiude per il gruppo con un risultato netto negativo per 23,1 milioni di euro e si confronta con un utile netto del 2018 pari a 2,2 milioni di euro.



L'Assemblea, oltre al bilancio 2019, ha approvato la proposta di destinazione del risultato di esercizio che non prevede la distribuzione di dividendi. © RIPRODUZIONE RISERVATA