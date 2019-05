Pininfarina alza il velo sulla trimestrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo Pininfarina, che presenta un calo del 5,1%.Il primo trimestre 2019 s è chiuso con undiminuito dell'11% a 25,2 milioni di euro "principalmente per il minor contributo dei servizi di ingegneria in Italia e dei proventi di licenza del marchio".Iled ilsono entrambi diminuiti e rappresentano rispettivamente il 7% e il 3% (14% e 11% nel 2018).Lacambia segno e diventa negativa (-6,8 milioni da +13,1 milioni al 31 marzo 2018) per l'effetto indotto dall'adozione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 (in vigore dal 1° gennaio 2019) che prevede l'iscrizione di una passività finanziaria pari al valore attualizzato dei contratti di affitto o di leasing in essere (right of use).Lo scenario su base settimanale della società attiva nel settore delle carrozzerie per automobili rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia All-Share. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario tecnico di Pininfarina mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,887 Euro con area di resistenza individuata a quota 2,03. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,838.