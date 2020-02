Pininfarina, alla Triennale di Milano i 90 anni della storica carrozzeria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Nella sua identità, con la centralità del design, il senso estetico in grado di creare bellezze senza tempo e l'ossessione per la qualità". Queste le parole pronunciate dalcelebrando idavanti a cui campeggiano due auto simbolo della storica carrozzeria piemontese, lae l'attualeinteramente elettrica, in onore del. "Rappresentiamo – ha aggiunto il Presidente – la forza di una tradizione che sposa industria, tecnologia e ricerca stilistica e la propensione alle collaborazioni di lungo periodo. Coerente con questi valori la Pininfarina ha costruito 90 anni di innovazione"."La capacità di creare valore per le aziende, costruendo nuove customer experience", "l'unicità come fornitore globale di servizi" e il "connubio tra bellezza e innovazione" sono invece le caratteristiche dell'azienda sottolineate dall'"Forti di questa nostra peculiarità – ha affermato l'Ad – possiamo con orgoglio affermare che da 90 anni disegniamo il futuro e aiutiamo i nostri clienti a trasformare i loro sogni in realtà"."È un giorno bellissimo, un grande compleanno di un'azienda che ha rappresentato e rappresenta quello che è l'Italia – ha affermato ilintervenuto ai festeggiamenti alla Triennale di Milano –. Quando entrano in gioco il design l'equilibrio, e la tecnologia, entra in gioco l'Italia. Questa impresa rappresenta un pezzo di storia del Paese sia come famiglia che come impresa. Un bellissimo orgoglio per tutti noi e per Confindustria. Essere qui è un atto di riconoscenza per l'azienda e la famiglia Pininfarina". Tra i presidenti di Confindustria figurafiglio del fondatore e padre dell'attuale presidente dell'Azienda Paolo. Il fratellofu, invece, membro del direttivo della Confederazione e, ricordando la sua "visione dell'impresa" e "il suo equilibrio", Boccia ha affermato che. Nel suo discorso il presidente di Confindustria ha, poi, definitosottolineando come i nostri prodotti siano "i migliori del mondo mentre la percezione che noi italiani abbiamo del nostro Paese non è la stessa".In un messaggio inviato in occasione dei festeggiamenti per il 90esimo, il– ha definito l'azienda laaffermando che rappresenta "il meglio del design internazionale". Mahindra ha espresso la suadata la sua "capacità di progettazione che aggiunge un enorme valore alle diverse attività del Gruppo Mahindra portando l'elemento del design al centro della scena in tutto ciò che facciamo".Nel giorno del 90esimograzie a un. "Da anni abbiamo gradualmente esteso la nostra creatività dalle automobili al mondo del design industriale e all'architettura degli edifici e il mercato l'ha capito" ha affermato